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В Киевской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП

9 июня, 10:39

Наталья Руда Наталья Руда

Погибла 28-летняя женщина

В Киевской области на автодороге Киев – Чернигов – Новые Яриловичи 8 июня в ночное время произошло ДТП, в результате которого погибла 28-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"По предварительным данным, водитель выехал за пределы проезжей части на участок, где проводятся ремонтные работы, и допустил наезд на насыпь асфальта. В результате ДТП одна пассажирка погибла на месте происшествия. Также еще трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести, один из них находится в реанимации", – говорится в сообщении.

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В полиции уточнили, что во время медицинского освидетельствования было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 33-летнего мужчину задержали.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в селе Заворичи под Киевом произошло жуткое ДТП – легковушка на скорости влетела в дерево. В аварии погибла 16-летняя девушка-пассажир.

Напомним, недавно в Киеве недалеко от станции метро "Позняки" произошла смертельная авария – водитель BMW на большой скорости ехал по тротуару и сбил женщину.

Также мы сообщали, что в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

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ДТП киевская область пьяное вождение

Источник: Сегодня

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