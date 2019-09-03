Мужчина, до смерти избивший дворника в Киеве, получил семь лет тюрьмы

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Соломенский суд Киева приговорил к семи годам лишения свободы мужчину, который до смерти избил 60-летнего дворника.

Напомним, что инцидент произошел весной этого года. Тело мужчины было найдено в подсобном помещении дома на улице Ереванской.

"Правоохранители выяснили, что за несколько дней между потерпевшим и сожительницей правонарушителя возник конфликт. Из-за этого злоумышленник решил отомстить, пришел в дом мужчины и начал его бить рукояткой от вил", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

По заключению врачей, смерть мужчины наступила от многочисленных переломов и убойных ран туловища. Подозреваемого задержали, им оказался 33-летний уроженец Донецкой области, который временно проживал в столице. Мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление, а также за совершение краж и грабежей. Обвиняемый в зале суда полностью признал свою вину.

По ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, приговорили к семи годам лишения свободы мужчину приговорили к семи годам тюрьмы.

Ранее в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

Также сообщалось об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве.

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