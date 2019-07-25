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Убийство 18-летней девушки в Киеве: полиция сообщила детали о подозреваемом (видео)

25 июля, 08:23

Подозреваемый оказался ровесником убитой и задержание проходило в Полтаве

Подозреваемый в убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках, тело которой нашли в арендованной ней квартире, задержали в Полтаве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве, уточняя подробности преступления.

"За помощью к правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что его 18-летняя дочь, которая живет и учится в Киеве, не выходит на связь. В Голосеевском управлении полиции зарегистрировали указанную информацию и выехали по адресу, который указал заявитель. Прибыв на место, полицейские заметили, что дверь квартиры не заперта. Открыв ее, правоохранители увидели на полу тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями", – говорится в сообщении.

Фото: полиция Киева
Фото: полиция Киева

Было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Вскоре полицейские установили личность возможного подозреваемого и начали его поиски. Поскольку правоохранители имели информацию, что он может скрываться в Полтаве, ориентирование было передано местным полицейским. Также в Полтаву выехали столичные оперативники. В итоге парня задержали и отправили в Киев, где с ним будут проводит следственные действия.

"Что характерно: он, еще когда полицейским не было известно об убийстве девушки, вместе с родителями и адвокатом прибыл в полтавскую полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него было совершено нападение. Однако достаточно вещественных доказательств его причастности к этому преступлению", - добавили правоохранители. Ему будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения.

Фото: полиция Киева
Фото: полиция Киева

В квартире, где произошло убийство, правоохранители изъяли его одежду со следами крови, которые он пытался застирать, а в доме, где он жил, провели неотложный обыск.

Фото: полиция Киева
Фото: полиция Киева

Предварительно известно, что парень и девушка познакомили в Полтаве, дружили. Что произошло между ними в квартире – установит следствие. За совершение умышленного убийства 18-летнему жителю Полтавы грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в городе Фастов Киевской области произошло жестокое убийство: мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом.

Также в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве


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Тег Киев, убийство, задержание

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