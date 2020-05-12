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На Банковой в Киеве протестующие жгли шины и толкались с полицией (видео)

12 мая, 16:08

Александр Марущак

Сейчас обстановка на Банковой уже спокойная

На улице Банковой, под Офисом президента Украины, произошли стычки между митингующими и полицией.

"Во время митинга протестующие под Офисом президента Украины подожгли автомобильные шины. Правоохранители затушили шины. Когда двоих мужчин, которые устроили поджог, попытались вывести из толпы, то между протестующими и полицией произошла небольшая потасовка. В результате потасовки никто из людей не пострадал", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Печерского района.

В полиции добавляют, что поджигателей шин вывели из толпы митингующих правоохранители, но протоколы на них будут составлять пожарные за разведение огня под Офисом президента.

В полиции добавляют, что сейчас обстановка на Банковой уже спокойная, а с нарушителями правопорядка разбираются.

Видео: PavlovskyNEWS

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Ранее мы писали, что в столице протестовали предприниматели под зданиями Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Кабинета министров.

Также протестовали в городе и сотрудники психиатрической больницы имени Павлова.

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Киев митинг стычки

Источник: Сегодня

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