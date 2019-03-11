На Броварском проспекте эвакуатор растрощил маршрутку
Эвакуатор буквально снес маршрутке заднюю часть
Эвакуатор и маршрутка "Богдан" столкнулись на Броварском проспекте, 3в рядом с магазином Leroy Merlin в Деснянском районе Киева. Инцидент произошел днем в понедельник, 11 марта.
Как пишет "Информатор", эвакуатор ехал в сторону станции метро "Лесная" по второй полосе, в которой на "аварийке" стояла маршрутка, так как была в неисправном состоянии. По словам водителя эвакуатора, он зазевался и в результате врезался в "Богдан".
Оба транспортных средства получили значительные повреждения – эвакуатор буквально снес маршрутке заднюю часть. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в столице женщина с маленькой девочкой, которые переходили дорогу на Привокзальной, 10 в Киеве, попали под колеса Citroen. После наезда на пешеходов легковушка столкнулась с автомобилем "Жигули" и вылетела на трамвайные пути, заблокировав движение транспорта.
Также сообщалось, что автомобиль Audi въехал в металлический забор на Воздухофлотском проспекте возле российского посольства в Киеве.
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