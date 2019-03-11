На Броварском проспекте эвакуатор растрощил маршрутку

Эвакуатор буквально снес маршрутке заднюю часть

Фото: Информатор

На Броварском проспекте эвакуатор растрощил маршрутку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/645/785/5c8645785fb78.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/645/785/5c8645785fb78.jpg 2019-03-11T13:29:00+02:00 Происшествия Эвакуатор буквально снес маршрутке заднюю часть

Эвакуатор и маршрутка "Богдан" столкнулись на Броварском проспекте, 3в рядом с магазином Leroy Merlin в Деснянском районе Киева. Инцидент произошел днем в понедельник, 11 марта.

Как пишет "Информатор", эвакуатор ехал в сторону станции метро "Лесная" по второй полосе, в которой на "аварийке" стояла маршрутка, так как была в неисправном состоянии. По словам водителя эвакуатора, он зазевался и в результате врезался в "Богдан".

Оба транспортных средства получили значительные повреждения – эвакуатор буквально снес маршрутке заднюю часть. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в столице женщина с маленькой девочкой, которые переходили дорогу на Привокзальной, 10 в Киеве, попали под колеса Citroen. После наезда на пешеходов легковушка столкнулась с автомобилем "Жигули" и вылетела на трамвайные пути, заблокировав движение транспорта.

Также сообщалось, что автомобиль Audi въехал в металлический забор на Воздухофлотском проспекте возле российского посольства в Киеве.

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