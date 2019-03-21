На Дарницкой площади сожгли магазин, бросив в него коктейль Молотова
По данным полиции, к магазину подбежали два человека в медицинских масках
На проспекте Юрия Гагарина близ Дарницкой площади в Киеве сожгли магазин, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
По данным правоохранителей, к магазину подбежали два человека в медицинских масках, облили витрину неизвестным веществом и подожгли. После чего с места преступления скрылись.
На месте происшествия изъяты остатки бутылки, в которой находилась неизвестное вещество, ее отправили на экспертизу.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Ведется розыск злоумышленников.
Ранее сообщалось, что металлический киоск сгорел в Киеве на проспекте Генерала Ватутина, 10 (жилмассив Радужный в Днепровском районе столицы). В результате пожара сгорела внутренняя обшивка, мебель, компьютерная техника, личные вещи персонала, закопчены стены и потолок киоска.
Также мы писали, что мощный пожар вспыхнул днем во вторник, 12 марта, на жилом массиве Новобеличи в Святошинском районе Киева.
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