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На Дарницкой площади сожгли магазин, бросив в него коктейль Молотова

Сегодня, 11:31

По данным полиции, к магазину подбежали два человека в медицинских масках

Фото: Нацполиция
На Дарницкой площади сожгли магазин, бросив в него коктейль Молотова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/358/6a6/5c93586a6e0a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/358/6a6/5c93586a6e0a9.jpg Происшествия По данным полиции, к магазину подбежали два человека в медицинских масках

На проспекте Юрия Гагарина близ Дарницкой площади в Киеве сожгли магазин, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

По данным правоохранителей, к магазину подбежали два человека в медицинских масках, облили витрину неизвестным веществом и подожгли. После чего с места преступления скрылись.

На месте происшествия изъяты остатки бутылки, в которой находилась неизвестное вещество, ее отправили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ведется розыск злоумышленников.

Ранее сообщалось, что металлический киоск сгорел в Киеве на проспекте Генерала Ватутина, 10 (жилмассив Радужный в Днепровском районе столицы). В результате пожара сгорела внутренняя обшивка, мебель, компьютерная техника, личные вещи персонала, закопчены стены и потолок киоска.

Также мы писали, что мощный пожар вспыхнул днем во вторник, 12 марта, на жилом массиве Новобеличи в Святошинском районе Киева.

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Тег Киев, поджог, магазин, Дарницкая площадь

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