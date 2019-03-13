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На Радужном подожгли лотерейный киоск с людьми внутри

Сегодня, 09:18

В момент возгорания персонал успел покинуть помещение

Фото: ГСЧС
На Радужном подожгли лотерейный киоск с людьми внутри //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8ad/7b3/5c88ad7b3f535.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8ad/7b3/5c88ad7b3f535.jpg Происшествия В момент возгорания персонал успел покинуть помещение

Металлический киоск сгорел в Киеве на проспекте Генерала Ватутина, 10 (жилмассив Радужный в Днепровском районе столицы) в ночь на среду, 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 23:25. По прибытию на место ЧП было установлено, что пожар возник в киоске розыгрыша лотерей.

В 23:40 пожар был локализован, а в 23:52 – ликвидирован.

В результате пожара сгорела внутренняя обшивка, мебель, компьютерная техника, личные вещи персонала, закопчены стены и потолок киоска.

Как уточняет издание "Информатор", сгорел киоск "Суперлото", а в момент возгорания внутри находились сотрудники заведения. По словам очевидцев, к киоску подошел мужчина в темной одежде с рюкзаком и бросил внутрь помещения какой-то предмет, который и вызвал пожар. Персонал успел покинуть помещение, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что мощный пожар вспыхнул днем во вторник, 12 марта, на жилом массиве Новобеличи в Святошинском районе Киева.

Также мы писали, что три автомобиля марок Porsche, KIA и Audi сгорели у жилого дома на Срибнокильской, 3Б в Дарницком районе Киева в ночь на 12 марта.

Также сообщалось, что в Подольском районе столицы горел жилой дом.

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Тег Киев, пожар, поджог, лотерея, киоск, маф

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