На Радужном подожгли лотерейный киоск с людьми внутри
В момент возгорания персонал успел покинуть помещение
Металлический киоск сгорел в Киеве на проспекте Генерала Ватутина, 10 (жилмассив Радужный в Днепровском районе столицы) в ночь на среду, 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.
По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 23:25. По прибытию на место ЧП было установлено, что пожар возник в киоске розыгрыша лотерей.
В 23:40 пожар был локализован, а в 23:52 – ликвидирован.
В результате пожара сгорела внутренняя обшивка, мебель, компьютерная техника, личные вещи персонала, закопчены стены и потолок киоска.
Как уточняет издание "Информатор", сгорел киоск "Суперлото", а в момент возгорания внутри находились сотрудники заведения. По словам очевидцев, к киоску подошел мужчина в темной одежде с рюкзаком и бросил внутрь помещения какой-то предмет, который и вызвал пожар. Персонал успел покинуть помещение, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что мощный пожар вспыхнул днем во вторник, 12 марта, на жилом массиве Новобеличи в Святошинском районе Киева.
Также мы писали, что три автомобиля марок Porsche, KIA и Audi сгорели у жилого дома на Срибнокильской, 3Б в Дарницком районе Киева в ночь на 12 марта.
Также сообщалось, что в Подольском районе столицы горел жилой дом.
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