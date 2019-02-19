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На вокзале в Киеве две женщины совершили дерзкое ограбление на глазах у полицейских

Сегодня, 08:40

Преступницы вытащили из сумки женщины бумажник

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
На вокзале в Киеве две женщины совершили дерзкое ограбление на глазах у полицейских //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/049/513/5c5049513ed13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/049/513/5c5049513ed13.jpg Происшествия Преступницы вытащили из сумки женщины бумажник

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале, где не так давно умер мужчина, произошло дерзкое ограбление. Там двое женщин прямо на глазах у полицейских украли бумажник у пассажирки. Об этом сообщает "Информатор".

Правоохранители, которые стали свидетелями преступления, оперативно отреагировали и задержали преступниц. Пострадавшей отдали ее кошелек, а на место прибыла и следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт кражи.

Как выяснили полицейские, обе преступницы – с Закарпатья. Им грозит штраф до 850, исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы до трех лет согласно части 1 статьи 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины.

Ранее в полиции Киева сообщили подробности ЧП, которое произошло 12 февраля, недалеко от станции метро "Васильковская". Водитель автомобиля Nissan был заблокирован на улице Васильковской черным BMW на иностранных номерах. По словам пострадавшего, из машины выскочили трое в масках и, угрожая оружием, со стрельбой отобрали у него сумку с деньгами, где было 40 тысяч долларов и 130 тысяч гривен.

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Тег ограбление, вокзал, женщины, задержание, полицейские, бумажник

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