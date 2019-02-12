Грабеж на Васильковской в Киеве: в полиции сообщили новые подробности

В полиции сообщили, что стрельбы не было - водитель принял за выстрелы звук от разбитого стекла

Грабеж на Васильковской в Киеве: в полиции сообщили новые подробности Александр Марущак 2019-02-12T17:54:00+02:00 Происшествия В полиции сообщили, что стрельбы не было - водитель принял за выстрелы звук от разбитого стекла

В полиции Киева сообщили подробности ЧП, которое произошло сегодня, 12 февраля, недалеко от станции метро "Васильковская". Водитель автомобиля Nissan был заблокирован на улице Васильковской черным BMW на иностранных номерах. По словам пострадавшего, из машины выскочили трое в масках и, угрожая оружием, со стрельбой отобрали у него сумку с деньгами, где было 40 тысяч долларов и 130 тысяч гривен.

Столичные правоохранители уточнили, что стрельбы на месте не было, а нападавших в масках было двое.

"Пострадавший, предприниматель, 1972 года рождения, уточнил, что за стрельбу он принял звуки от разбивающегося стекла. Травм он не получил. На месте происшествия наши сотрудники не обнаружили гильз, лишь битое стекло. Злоумышленники тяжелыми предметами выбили окна в авто и отобрали сумку с деньгами. После этого скрылись на черном BMW. Введен план "Перехват", преступники разыскиваются", – сообщили "Сегодня" в полиции.

Сейчас правоохранители изучают видео с камер видео наблюдения. По предварительным данным, нападавшие сбедали в направлении Теремков.

Ранее на бульваре Леси Украинки возле ресторана произошла стрельба. О выстрелах в центре Киева стало известно 11 февраля около 23:30. На месте полицейские обнаружили несколько гильз от ружья 12-го калибра. Кроме того, у здания ресторана находился белый Mercedes на транзитных номерах.

Правоохранители подтвердили информацию о стрельбе. По данным издания, выстрелы из гладкоствольного ружья произвел хозяин "немца". Мужчина был пьян. Что стало причиной стрельбы на данный момент неизвестно.

Напомним, недавно на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киеве произошла стрельба. Инцидент случился возле шашлычной, были ранены двое представителей частной охранной фирмы.

Кроме того, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко выступил за легализацию оружия в Украине. По его словам, у людей слишком много оружия на руках – от 3 до 5 миллионов единиц – и его практически невозможно обнаружить и изъять. Поэтому, по его словам, нужно узаконить его и он назвал условия для разрешения на ношение "огнестрела".

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.