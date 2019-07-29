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На Киев обрушился сильный ливень: затоплены улицы, а люди плавают на батутах (фото и видео)
Сегодня, 16:39
На Дорогожичах в очередной раз - потоп, а также на Политехе, Виноградаре и Подоле
На Киев обрушился сильный ливень: затоплены улицы, а люди плавают на батутах (фото и видео)https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%9F%D0%98%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%9F%D0%98%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B52019-07-29T16:39:00+03:00Происшествия
На Дорогожичах в очередной раз - потоп, а также на Политехе, Виноградаре и Подоле
В Киеве сильный ливень, который обрушился на столицу во второй половине дня в понедельник, 29 июля, затопил несколько улиц и подземных переходов.
В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды.
На улице Богдана Гаврилишинаи на Лукьяновке машины практически идут под воду.
На улице Дегтяревской в это же время на затопленной улице люди решили поплавать на надувном желтом единороге.
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Кроме того, по данным КГГА, произошло подтопление у станции метро "Дорогожичи", сейчас коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.