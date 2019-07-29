На Дорогожичах в очередной раз - потоп, а также на Политехе, Виноградаре и Подоле

Фото: Олександр Барабошко

На Киев обрушился сильный ливень: затоплены улицы, а люди плавают на батутах (фото и видео) https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%9F%D0%98%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%9F%D0%98%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-07-29T16:39:00+03:00 Происшествия На Дорогожичах в очередной раз - потоп, а также на Политехе, Виноградаре и Подоле

В Киеве сильный ливень, который обрушился на столицу во второй половине дня в понедельник, 29 июля, затопил несколько улиц и подземных переходов.

В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды.

На улице Богдана Гаврилишина и на Лукьяновке машины практически идут под воду.

Фото: Киев Автомобильный/Facebook

Фото: Киев Автомобильный/Facebook

На улице Дегтяревской в это же время на затопленной улице люди решили поплавать на надувном желтом единороге.

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Фото: @everydaykraft

Кроме того, по данным КГГА, произошло подтопление у станции метро "Дорогожичи", сейчас коммунальщики ликвидируют последствия непогоды.

Фото: Виктор Соколюк/Facebook

Фото: Виктор Соколюк/Facebook

На Кирилловской также затопило трамвайные пути.

Фото: @taranenko

Тем временем киевляне делятся в социальных сетях фото и видео непогоды.

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