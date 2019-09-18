На "красной" ветке метро в Киеве закрыты несколько станций, проезд по мосту Метро ограничен

Архивное фото / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в связи с анонимным звонком о минировании в среду, 18 сентября, "красная" линия столичной подземки работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено. Специалисты проводят проверку", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным патрульной полиции Киева, движение транспортных средств через мост Метро также временно ограничено.

Тем временем в паблике "Киев Оперативный" появилась информация об инциденте на мосту Метро.

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"По информации из наших источников, по мосту ехал мужчина на автомобиле, который почему-то решил остановиться и выйти. Из его сумки торчит приклад, а в руке у него какие-то кнопки. Мужчина ходит и кричит, что все взорвет", – говорится в сообщении.

Также в паблике опубликовано фото с моста.

/ Фото: Киев Оперативный

Напомним, в июне в столице "заминировали" станцию метро "Крещатик". Для проверки сообщения о минировании станцию закрывали на вход и выход, а также как пересадочную. Вследствие большого наплыва людей на станции "Дворец спорта" произошла давка. Позднее также стало известно, что станции "Золотые ворота", "Печерская", "Олимпийская" и "Гидропарк" также закрыты в связи с проверкой сообщения об угрозе взрыва.

При этом полиция сообщала, что задержала 56-летнего мужчину, совершившего анонимный звонок о минировании станции метро "Почайна". Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. Таким способом правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и "заминировал" объект.

Также в столице "минировали" здание ЦИК.

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