В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик": названа причина

В подземке проверяют сообщение о минировании

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве утром в пятницу, 21 июня, станцию метро "Крещатик" закрыли, а также она не работает как пересадочная на "Майдан Независимости" в связи с сообщением и минировании. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Станция "Крещатик" и пересадка на "Майдан Незадежности" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Сколько продлится проверка и когда станцию откроют, пока не сообщается.

Накануне в столице "минировали" здание ЦИК.

Напомним, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. В частности, в июне в Киеве "заминировали" ТРЦ Lavina, Globus, Skymall, ArtMall, детсады "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок", "Рассвет", больницы на Волынской, 21, на Демеевской, 5А, на Кирилловской, 103, на Братиславской, 3 и на Коновальца, 34А.

Не так давно новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.

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