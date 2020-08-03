На Крещатике в Киеве полыхал автомобиль: полиция поймала поджигателя (фото, видео)

Столичная полиция задержала мужчину, который поджег автомобиль на Крещатике. Пожар произошел утром в понедельник, 3 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.
"Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. Работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину. Правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил им машину и поджег ее", - говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали. Им оказался 39-летний житель Бориспольского района. На месте происшествия изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы поступка мужчины.
В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице уточнили, что пожар произошел около шести утра на перекрестке Институтской с Крещатиком – вспыхнул "ВАЗ". В результате пожара салон авто уничтожен.
Напомним, в Киеве рано утром 31 июля сгорели два внедорожника на ул. Макаренко, 7.
Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова в столице сгорели три авто – Toyota, Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.
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