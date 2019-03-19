На Лесном массиве сгорели две "евробляхи"
Под одним из жилых домов загорелась машина BMW, позднее огонь перекинулся на соседнее авто
В Киеве на улице Милютенко, 15, в Деснянском районе сгорели два автомобиля BMW на еврономерах, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в столице.
Инцидент произошел в ночь на вторник, 19 марта.
По данным спасателей, сначала загорелся припаркованный у дома BMW, позднее огонь перекинулся на рядом стоящую машину этой же марки. Пожар удалось локализовать в течение 40 минут, более чем за час огонь ликвидировали.
В машине, которая загорелась первой, поврежден моторный отсек и салон, во втором автомобиле выгорел багажный отсек и салон. К счастью, при пожаре никто не пострадал.
Причины инцидента выясняются.
По данным "Информатор", оба автомобиля были на еврономерах. Владелец загоревшегося BMW X 5 считает, что пожар возник из-за поджога и он догадывается, кто мог это сделать.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошел мощный пожар на Демеевском рынке в Голосеевском районе.
Также напомним, что в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей. Причины возгорания еще устанавливаются.
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