Пожар в Черниговской области: погибли трое детей

Причины возгорания устанавливаются

Фото: ГСЧС

Пожар в Черниговской области: погибли трое детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg 2019-02-18T09:31:00+02:00 Украина Причины возгорания устанавливаются

В Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"17 февраля в 20 час. 05 мин. в с. Дягова Менского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 ребенка (2015, 2016 и 2017 г.р.)", – говорится в сообщении спасателей.

В 22 час. 10 мин. подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области.

Причины возгорания еще устанавливаются.

Напомним, жуткий пожар произошел 16 февраля в одноэтажном жилом доме на улице Прилужная в селе Прилипко Волчанского района на Харьковщине. Когда на место прибыли спасатели, огонь успел охватить деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель на площади около 12 "квадратов". Бойцы ГСЧС оперативно потушили пламя. Двое людей погибли.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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