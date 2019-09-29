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На Майдане мужчина грозится прыгнуть с крыши дома: онлайн-трансляция

29 сентября, 23:51

Неизвестный забрался на крышу одного из домов, с ним уже работают правоохранители и пытаются отговорить прыгать

На Майдана в Киеве неизвестный забрался на крышу здания о грозится спрыгнуть, покончив с собой самоубийством. Сnрим с места событий ведет "Киев Оперативный" в Facebook.

Неизвестный пробрался на крышу здания по адресу улице Крещатик 7/11. В кадре сообщают, что "самоубийца" кричал с крыши и требовал миллион долларов, полицейские машины и тоик подобное. Не исключено, что он не в адекватном состоянии.

Отметим, что правоохранители оцепили территорию здания и уже работают с мужчиной на крыше и пытаются отговорить его от необдуманных действий.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Киеве случилось громкое ЧП – мужчина грозился взорвать мост Метро в Киеве. Для его обезвреживания были привлечены различные службы и подразделения полиции, в том числе спецназ КОРД. Однако он сложил оружие и сдался правоохранителям. Оказалось, что он был не в адекватном состоянии, под воздействием наркотиков. Читайте все подробности угрозы теракта на мосту Метро.

Позже суд оставил за решеткой "подрывника" моста Метро в Киеве. Адвокат Алексея Белько Сергей Полищук уточнил, что сержанта готовы взять на поруки трое людей, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков.

Видео: Нацполиция

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Киев Майдан самоубийство мужчина

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