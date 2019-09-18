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Угроза теракта на мосту метро в Киеве: онлайн-трансляция спецоперации

18 сентября, 19:05

В воздух запустили дроны, подогнали дополнительные силы спецназа

На мосту метро в Киеве, где подозреваемый угрожает взрывом и была стрельба, началась спецоперация в активной фазе. Место события окружено дополнительными силами спецназа КОРД, группы снайперов заняли позиции.

Такую информацию передают журналисты с места событий.

"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию о событиях, происходящих на мосту метро.

Онлайн-трансляция с места событий – на видео ниже.

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18:41 СМИ сообщили о том, что личность подозреваемого установлена.

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Злоумышленник – якобы уроженец Крыма, который уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Сообщество Facebook "Киев оперативный" опубликовало видео подозреваемого.

Правоохранители оцепили место событий. ПРибыли усиленные нарады полиции и бронетехника спецназа КООД

16:25 Впервые появилась информация о ЧП на "красной" линии столичной подземки и о том, что она работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".  

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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Киев метро стрельба спецоперация подозреваемый КОРД

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