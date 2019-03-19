На Оболони спасли собаку, попавшую в браконьерские силки

Собаку госпитализировали в ветеринарную клинику

Фото: киевская Служба спасения животных в Facebook.

На Оболони спасли собаку, попавшую в браконьерские силки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0bd/c59/5c90bdc591fef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0bd/c59/5c90bdc591fef.jpg 2019-03-19T12:06:00+02:00 Происшествия Собаку госпитализировали в ветеринарную клинику

Столичные спасатели вызволили собаку, которая угодила в браконьерские силки на озере Редькино (Министерка) в Оболонском районе Киева. Об этом сообщается на странице киевской Службы спасения животных в Facebook.

По данным спасателей, тонкая проволока серьезно перетянула псу заднюю лапу. Собака была госпитализирована в клинику, а силки демонтировали.

При этом отмечается, что это не единственные силки на территории озера: в нескольких метрах от собаки в таких же силках была обнаружена погибшая лиса.

Напомним, при пожаре в селе Ровы Киевской области пожарные спасли 350 поросят.

Также сообщалось, что в Киеве для бездомных котов появятся деревянные будки, в которых могут поместиться до десяти животных. В таком домике коты могут спать и есть. Обустраивать кошачьи домики будет благотворительный проект "Котохата", который уже начал принимать заявки от жителей столицы. Всего в разных районах Киева планируют установить 18 "котохат", которые смогут выдерживать температуру до -10 °C. "Котохата" предлагает всем желающим установить котодомик заполнить специальную анкету, однако при этом следует придерживаться ряда правил.

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