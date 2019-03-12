Под Киевом пожарные спасли из горящего свинарника 350 поросят
Пожар тушили два с половиной часа
Пожарные спасли при пожаре в свинарнике в селе Ровы Киевской области 350 поросят, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.
По данным спасателей, 11 марта в 21:51 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о пожаре по адресу по ул. Независимости в с.Ровы.
Прибывшие на место инцидента пожарные установили, что огнем охвачено 500 кв.м. свинарника.
В 22:57 пожар локализовали, а в 00:32 полностью ликвидировали.
На пожаре работало четыре единицы техники и 14 человек личного состава.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что около полудня 12 марта в Киеве вспыхнул пожар на Новобеличах.
Также мы писали, что в поселке Каменка Днепровского района на заводе пластиковых изделий вспыхнул масштабный пожар, площадь которого составила 300 "квадратов".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом пожарные спасли из горящего свинарника 350 поросят". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Запорожской области на взятке в 280 тысяч гривен попался сотрудник ГСЧС
ГБР и СБУ задержали "спасателя", вымогавшего деньги у частного предпринимателя
В Киеве ночью произошел взрыв: Porsche поджег соседние машины
Porsche, KIA и Audi сгорели у жилого дома на Срибнокильской