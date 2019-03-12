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Под Киевом пожарные спасли из горящего свинарника 350 поросят

Сегодня, 14:34

Пожар тушили два с половиной часа

Фото: Pixabay
Под Киевом пожарные спасли из горящего свинарника 350 поросят //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b8f/86a/5c5b8f86a61a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b8f/86a/5c5b8f86a61a1.jpg Происшествия Пожар тушили два с половиной часа

Пожарные спасли при пожаре в свинарнике в селе Ровы Киевской области 350 поросят, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

По данным спасателей, 11 марта в 21:51 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о пожаре по адресу по ул. Независимости в с.Ровы.

Прибывшие на место инцидента пожарные установили, что огнем охвачено 500 кв.м. свинарника. 

В 22:57 пожар локализовали, а в 00:32 полностью ликвидировали.

На пожаре работало четыре единицы техники и 14 человек личного состава.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что около полудня 12 марта в Киеве вспыхнул пожар на Новобеличах.

Также мы писали, что в поселке Каменка Днепровского района на заводе пластиковых изделий вспыхнул масштабный пожар, площадь которого составила 300 "квадратов".

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Тег пожар, свиньи, киевская область, ГСЧС

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