На Одесской трассе произошло жуткое ДТП: погибла женщина, среди пострадавших есть дети (фото)

На 142-м км трассы Киев – Одесса произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, четыре человека пострадали. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

Так, авария произошла около 21:00 близ села Снежки, расположенного в Ставищенском районе.

"Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели в кювете изуродованное авто марки Citroen C4 и автомобиль Renault с поврежденными дверцами, который находился на проезжей части. Вследствие ДТП водитель и трое пассажиров Citroen, среди которых двое детей 12-ти и 15-ти лет, получили травмы и были госпитализированы в больницу. Еще одна пассажирка этого же авто от полученных травм погибла на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Механизм аварии и обстоятельства будут выяснять следователи.

Ранее новости "Сегодня" писали о масштабных пробках на Одесской трассе.

Также напомним, что в Николаевской области на Одесской трассе столкнулись легковушка Skoda Octavia и грузовик MAN. В результате аварии погибли два человека, еще двое оказались в больнице.

Кроме того, сообщалось, что в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на байках:

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