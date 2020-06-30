Українська
$ 26,69
29,95
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

На Одесской трассе произошло жуткое ДТП: погибла женщина, среди пострадавших есть дети (фото)

30 июня, 09:59

Наталья Руда Наталья Руда

Авария случилась в районе села Снежки в Киевской области

На 142-м км трассы Киев – Одесса произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, четыре человека пострадали. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

Так, авария произошла около 21:00 близ села Снежки, расположенного в Ставищенском районе.

"Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели в кювете изуродованное авто марки Citroen C4 и автомобиль Renault с поврежденными дверцами, который находился на проезжей части. Вследствие ДТП водитель и трое пассажиров Citroen, среди которых двое детей 12-ти и 15-ти лет, получили травмы и были госпитализированы в больницу. Еще одна пассажирка этого же авто от полученных травм погибла на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Механизм аварии и обстоятельства будут выяснять следователи.

Ранее новости "Сегодня" писали о масштабных пробках на Одесской трассе.

Также напомним, что в Николаевской области на Одесской трассе столкнулись легковушка Skoda Octavia и грузовик MAN. В результате аварии погибли два человека, еще двое оказались в больнице.

Кроме того, сообщалось, что в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на байках:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП киевская область одесская трасса

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках
Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на ПознякахПроисшествия
"Мама и брат кричали о помощи": при взрыве в Киеве у 18-летней девушки погибла семьяПроисшествия
Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели нашли погибшего
Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели нашли погибшегоПроисшествия
"Наши друзья погибли из-за халатности и безразличия": что говорят жители дома на Позняках после взрыва (фото и видео)Происшествия
Взрыв газа в Киеве: опубликованы видео первых минут после ЧП
Взрыв газа в Киеве: опубликованы видео первых минут после ЧППроисшествия
Взрыв дома на Позняках в Киеве засняла камера наблюдения: видео
Взрыв дома на Позняках в Киеве засняла камера наблюдения: видеоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять