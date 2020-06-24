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На Одесской трассе столкнулись фуры: пострадавших "вырезали" из машин

24 июня, 12:00

Наталья Руда Наталья Руда

Авария произошла в Белоцерковском районе

В Киевской области на трассе Киев – Одесса, близ пгт. Терезино, столкнулись две фуры, в результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Инцидент произошел после полуночи 24 июня.

"По прибытию спасателей установлено, что в результате ДТП произошло столкновение двух грузовых автомобилей MAN и Volvo. С помощью гидравлического инструмента спасатели проведения деблокацию пострадавших из искореженных автомобилей и передали работникам медицинской помощи", – говорится в сообщении.

О причинах аварии не сообщается.

Напомним, ранее на Бориспольской шоссе в столице фура слетела с дороги, снесла отбойник и врезалась в столб. В крови водителя обнаружили более 2 промилле алкоголя. Фура была загружена коньяком, шампанским и другим алкоголем.

Кроме того, ранее в столице, недалеко от станции метро "Почтовая площадь", пьяная водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. После содеянного девушка отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила скандал.

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авария ДТП киевская область

Источник: Сегодня

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