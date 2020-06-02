На Печерске бетонная стена раздавила экскаватор с водителем (фото)

Фото: ГСЧС Киева

На улице Московской, 8 произошло смертельное ЧП во время выполнения работ по разборке конструкций здания завода "Арсенал". Погиб водитель экскаватора.

"ЧП произошло во время выполнения демонтажных работ. Водитель экскаватора поднимал железобетонную плиту. Она рухнула прямо на его кабину. Видимо, водитель слишком близко подъехал и не выбрал безопасную дистанцию. Упав, плита разбилась об кабину, деформировав ее, водитель погиб. Сейчас на месте работают бойцы ГСЧС Киева и Киевской службы спасения. Как только сотрудники правоохранительных органов дадут разрешения, спасатели вырежут из кабины тело водителя", – рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

Пока нам не смогли назвать возраст погибшего, поскольку проводятся следственные действия.

Ранее в феврале на улице Привокзальной трактор с ковшом влетел в заднюю часть маршрутки "Богдан". А в Николаевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi Galant и трактора. Оба транспортных средства были сильно повреждены, а водители с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы.

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