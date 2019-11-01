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Огнеборцы ликвидировали сильный пожар на крыше дома в Шевченковском районе Киева

1 ноября, 02:02

Жертв и пострадавших нет, на свежий воздух вывели 40 жителей дома

Об этом столичные спасатели сообщают в Facebook.
Напомним, что 31 октября в 21 час. 12 мин. в Шевченковском районе на ул. Пирогова, 2, на крыше шестиэтажного жилого дома возник пожар. 1 ноября в 01 час. 04 мин. пожар ликвидирован на площади 100 кв. м. В ходе тушения разобрано около 300 кв. м обгоревших конструкций дома.
Жертв и пострадавших нет, на свежий воздух выведено 40 жителей дома. К тушению привлекалось 80 человек личного состава и 22 единиц техники ГСЧС.
Причины возгорания будет устанавливать следствие.

Заметим, что здание на Пирогова, 2/37 известно как Жилой дом сотрудников наркомхоза УССР, 1934-1936 гг. и он является памятником национального значения.

Построенный по проекту архитектора Г. Шлаканева дом отражает характерные для этого периода поиски образа архитектурной формы через приемы и элементы классицизма.

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Основная часть сооружения расположена на улице Пирогова.

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Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям. Последний громкий случай произошел тоже в Одессе. Там сгорел отель "Токио Стар", в нем погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина. Из-за сильного задымления из квартиры этажом выше эвакуировали маму и двоих детей.

Напомним, что ранее в киевском Гидропарке ночью в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

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Источник: Сегодня

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