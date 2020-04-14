На Позняках отвалилась часть стены с элитного дома (фото)

На столичных Позняках (Дарницкий район) начал рассыпаться жилой высотный дом. Со стены здания на улице Анны Ахматовой, 13-г отвалилась часть кирпичной кладки, упав перед жилым домом на ограду.

"Стена этого дома на этапе ввода в эксплуатацию уже была взята в обойму, так как начинала отделяться от здания...При этом, дом позиционировался как элитное жилье на Позняках", – пишет в соцсетях пользователь Sergey Tarakanoff, который также выложил фото происшествия.

Как рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА, отслоение на фасаде было замечено местными жителями еще 7 апреля.

"Обрушение произошло между 10 и 11 этажами, когда фасад 11 апреля обстукивали промышленные альпинисты. Обвалилась облицовка боле двух квадратных метров. На фасаде уже проведены аварийные работы, чтобы кирпичи не упали на голову прохожим. Управляющие зданием наняли промышленных альпинистов, которые отбили все опасные конструкции. Представители компании, которая строила дом в 2002 году, обещают отремонтировать стену, где произошло обрушение", – рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА. В тренде Пожары в Чернобыльской зоне: "вторая волна" может охватить десятки тысяч гектаров

Будут ли выяснять причину обвала правоохранительные органы, пока неизвестно.

Ранее в центре Одессе со здания неожиданно упал фрагмент карниза и травмировал молодую женщину. ЧП произошло возле дома №10 по Успенской улице. Позже обрушение произошло на улице Канатной, 5. Известно, что рухнувший дом является памятником архитектуры. Построенный в 1893 году, он использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.

Кроме того, балкон старинного здания недавно обвалился и в Харькове. Как это было – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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