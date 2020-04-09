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В центре Одессы рухнул старинный дом (фото, видео)

9 апреля, 11:06

Татьяна Власенко

Чрезвычайное происшествие произошло на улице Канатной

В Одессе, где недавно вспыхнул пожар в колледже, рухнул старинный дом. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Канатной, 5.

По предварительным данным, мог пострадать прохожий, передает "Думская".

Сейчас на месте обрушения работают сотрудники ГСЧС. Переулок Нахимова и начало улицы Канатной перекрыты.

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Известно, что рухнувший дом является памятником архитектуры. Построенный в 1893 году, он использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.

На днях в здании начались какие-то работы: необитаемое крыло здания оградили.

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Напомним, в Одессе в жилом шестиэтажном доме на Люстдорфской дороге вспыхнул пожар – пламя охватило 400 квадратных метров здания. Огонь тушили всю ночь, пострадали спасатели.

Также ранее в центре Одессе со здания неожиданно упал фрагмент карниза и травмировал молодую женщину. ЧП произошло возле дома №10 по Успенской улице.

Кроме того, балкон старинного здания недавно обвалился и в Харькове. Как это было – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Одесса дом обрушение

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