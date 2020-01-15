В центре Одессы упавший фрагмент карниза рассек женщине голову

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В центре Одессе со здания неожиданно упал фрагмент карниза и травмировал молодую женщину. ЧП произошло возле дома №10 по Успенской улице.

О происшествии в соцсетях сообщила сестра пострадавшей Екатерина Агафонова-Доброер. По ее словам, инцидент произошел 14 января. Женщина получила травму головы и потеряла сознание.

"Сегодня моя сестра на ул. Успенская, 10, почувствовала ужас падающих кирпичей и штукатурки с разрушающихся домов на своей голове в буквальном смысле этого слова. Идя по улице она услышала шум и начала отбегать от здания, но отвалившийся кусок карниза, отбившись от балкона, упал ей на голову. Благодаря этому удар был не такой сильный, как мог бы быть. Она потеряла сознание, рассекла голову", – рассказала Екатерина.

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Пострадавшей помог молодой человек, который находился в ближайшем офисе. Он забрал пострадавшую в здание и вызвал скорую. У девушки диагностировали травму мягких тканей и сотрясение.

"В скорой сказали, что все могло быть намного хуже. Оставили сообщение полиции… Мы ходим под этими домами каждый день, с детьми, колясками. Часто автомобили паркуются так, что на безопасное расстояние от дома отойти просто нет возможности. Берегите себя – надевайте шлемы", – отметила сестра пострадавшей.

Стоит отметить, что происшествия с фасадами старых зданий в Одессе происходят достаточно часто. Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в городе отвалившийся от фасада здания камень проломил голову 16-летней девочке.

Кроме того, мы писали, что в Одессе на улице Дерибасовской после двухдневных дождей обвалилась часть фасада здания гостиницы "Большая Московская". Также фрагмент лепнины обвалился с фасада со здания научной библиотеки университета имени Мечникова со стороны Горсада.

Куски фасада также начали падать со старого здания в Запорожье. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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