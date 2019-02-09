На Русановском канале в столице спасли мальчика, которого унесло от берега на льдине
Подросток находился на льдине на расстоянии 12 м от берега
На Русановском канале в столице спасли мальчика, который находился на льдине на расстоянии 12 м от берега. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.
"9 февраля в 12:51 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на Русановском канале, на льдине находится мальчик", – говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, мальчик 2007 года рождения находился на льдине на расстоянии 12 м от берега. Спасатели с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли ребенка. Мальчик невредим, однако напуган.
По словам очевидцев, компания друзей играла у реки и один из них решил прыгнуть на лед, часть которой вместе с мальчиком оторвалась от берега.
Напомним, 2 февраля в Харькове спасатели вытащили школьников из ледяного болота. Заигравшись, подростки забрались на лед, но не смогли вернуться на берег.
Ранее в Запорожской области школьник провалился под тонкий лед на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.
А в Волынской области на плывущей льдине нашли тело ребенка. По словам медиков,он находился на льду уже долгое время. Удалось установить, что это ученик 1-го класса одной из школ города Рожище. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.
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