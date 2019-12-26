На рынке в Киеве произошла стрельба: ранена женщина, видео

В Киеве на рынке "Виноградарь" в четверг, 26 декабря, произошла стрельба, в результате которой пострадала женщина. В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили факт ЧП.

"Да, такая информация поступила. Но пока неизвестны подробности. В данный момент наши сотрудники выясняют подробности. Пока неизвестен возраст женщины и какое ранение она получила", – сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Также неизвестна причина стрельбы. В полиции ее не могут назвать и обещают уточнить информацию в течение получаса. Вместе с тем там пока не могут сказать, куда именно получила ранение женщина.

В патрульной полиции Киева тоже подтвердили факт стрельбы. Ранение получила женщина 1955 года рождения. Сейчас на месте стрельбы работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все детали происшествия.

Тем временем в паблике "Киев Оперативный" сообщается, что на рынке неизвестные подъехали на автомобиле, из которого выстрелили в женщину. Она находилась возле пункта обмена валют.

"Пуля попала женщине в голову. Известно, что стреляли из пистолета резиновыми пулями. К счастью, жива, забрали в больницу", - уточняется в сообщении паблика, где также опубликовано видео.

Напомним, что в столице продолжаются поиски стрелка, который на днях расстрелял мужчину в киевском Гидропарке. По данным правоохранителей, он произвел 11 выстрелов по автомобилю, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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