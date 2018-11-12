В доме под Киевом заживо сгорел мужчина

Сегодня, 22:07

Огонь полностью уничтожил строение

Фото: ГСЧС Киевской области
Фото: ГСЧС Киевской области

В пгт Большая Дымерка произошел масштабный пожар в частном жилом доме. Спасателей на место происшествия вызвали 11 ноября в 20:20, сообщили в ГСЧС Киевской области.

По прибытии спасатели установили, что внутри дома было сильное задымление и загорелись перекрытия. По словам соседей погорельцев, в доме находились люди.

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Фото: ГСЧС Киевской области

Пожар был локализован в 21:40 и полностью потушен в 22:45. При тушении пожарные обнаружили тело погибшего хозяина дома, мужчины 1958 года рождения.

Огонь полностью уничтожил частный дом. Причина возникновения пожара устанавливается.

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Фото: ГСЧС Киевской области

Напомним, в ночь на пятницу, 9 ноября, в Белогородке Киевской области произошел пожар на автозаправочной станции. По предварительной информации, пожар начался в бочке для хранения дизельного топлива.

Также в Киевской области 6 ноября пожар в жилом доме унес жизни троих человек, двое из них – маленькие дети. Трагедия произошла в городе Узин Белоцерковского района. Один ребенок был 2016 года рождения, а второй – 2017.

Ранее мы уже писали о том, что в Украине с начала 2018 года в результате пожаров погибли 1326 человек. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 1113 украинцев. Как отмечают спасатели, причинами пожаров чаще всего оказываются небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
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Источник:

"Сегодня"

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