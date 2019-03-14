На станции метро "Левобережная" в Киеве под поезд упал мужчина
Мужчину оперативно подняли с рельс, его жизни ничего не угрожает
Мужчина упал на рельсы под поезд метро на станции "Левобережная" в Киеве утром в четверг, 14 марта.
Вследствие инцидента, который произошел в 8 утра, движение поездов по красной метрополитена останавливалось. Мужчину оперативно достали, его жизни ничего не угрожает, пишет "Информатор".
Поезда двигались между станциями с задержкой, что привело к еще большему столпотворению людей в утренний час пик.
Причины ЧП уточняются.
Напомним, в прошлом месяце в Киеве анонимы сообщили о минировании четырех станций метро. Для пассажиров на время проверки закрыли "Театральную", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта", а также пересадочные переходы между красной и зеленой, а также синей и зеленой ветками метрополитена.
Также сообщалось, что на строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен. На строительство метро и моста правительство планирует выделить властям столицы по 200 миллионов гривен.
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