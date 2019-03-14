Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

На станции метро "Левобережная" в Киеве под поезд упал мужчина

Сегодня, 09:58

Мужчину оперативно подняли с рельс, его жизни ничего не угрожает

Фото: Мила Князьская-Ханова
На станции метро "Левобережная" в Киеве под поезд упал мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0a4/2de/5c40a42deef57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0a4/2de/5c40a42deef57.jpg Происшествия Мужчину оперативно подняли с рельс, его жизни ничего не угрожает

Мужчина упал на рельсы под поезд метро на станции "Левобережная" в Киеве утром в четверг, 14 марта.

Вследствие инцидента, который произошел в 8 утра, движение поездов по красной метрополитена останавливалось. Мужчину оперативно достали, его жизни ничего не угрожает, пишет "Информатор".

Поезда двигались между станциями с задержкой, что привело к еще большему столпотворению людей в утренний час пик.

Причины ЧП уточняются.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве анонимы сообщили о минировании четырех станций метро. Для пассажиров на время проверки закрыли "Театральную", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта", а также пересадочные переходы между красной и зеленой, а также синей и зеленой ветками метрополитена.

Также сообщалось, что на строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен. На строительство метро и моста правительство планирует выделить властям столицы по 200 миллионов гривен.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, метро, поезд, метрополитен

Вы сейчас просматриваете новость " На станции метро "Левобережная" в Киеве под поезд упал мужчина". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реставрация Могилянки: что будет со зданием, изображенным на купюре в 500 грн

Сегодня, 09:37

С сооружения на улице Григория Сковороды, 2 осыпается штукатура, а стены покрыты большими трещинами

Погода в Киеве: синоптик рассказала когда вернутся солнце и тепло

Сегодня, 09:10

По словам Натальи Диденко, солнечная теплая погода будет в ближайшее воскресенье и понедельник

Зарплата главных чиновников Киева: сколько получают Кличко и его заместители (инфографика)

Сегодня, 08:49

Маленькие оклады скрашивают надбавки, премии и матпомощь

Трамваи в Киеве стали чаще сходить с рельсов: водители озвучили причину

Сегодня, 08:20

Скоростная линия на Борщаговку останавливалась дважды за неделю

155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Владимир Кузьмин нашел новую любовь

Что лечит калина в организме человека

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Показали элитный особняк Гладковского-младшего

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Синоптики рассказали, какой буде весна в этом году
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Военкоматов в Украине больше не будет: чем их заменят?