На столичном Печерске ночью горели машины (фото)

Сгорели два авто недалеко от Новопечерских липок

На столичном Печерске в ночь на четверг, 21 мая, сгорели две припаркованные у жилого дома на улице Драгомирова, 10-А машины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 1:10

"Как оказалось, во дворе пятиэтажного жилого дома в припаркованном автомобиле Suzuki возник пожар с распространением пламени на рядом припаркованный автомобиль Opel. В 1:29 бойцы локализовали пожар, а в 01:41 – ликвидировали", - говорится в сообщении.

В результате пожара в Suzuki выгорел моторный отсек, салон, повреждено лакокрасочное покрытие, в автомобиле Opel выгорел салон и повреждено лакокрасочное покрытие.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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