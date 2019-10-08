На столичном Подоле из-за ДТП остановились трамваи

Фото: DTP KIEV INFO

В Киеве утром во вторник, 8 октября, в результате ДТП с двумя легковушками на улице Глубочицкой парализовано движение трамваев в обе стороны. Об этом сообщают пользователи канала dtp kiev info в Telegram.

Фото: DTP KIEV INFO

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При этом машины столкнулись прямо на трамвайных путях, и на Глубочицкой уже наблюдаются пробки.

Напомним, на минувших выходных, 5-6 октября, в Киевской области произошло три аварии, две из которых были смертельными. В частности, в Володарском районе авто врезалось в бетонное ограждение, в результате чего погиб мальчик. По данным областной полиции, 33-летний житель Броваров с пасынком ехали на рыбалку, мальчик сидел на коленях у отца. На закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где столкнулся с бетонным ограждением. В результате аварии семилетний ребенок погиб на месте происшествия. Водителя в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию.

Также мы писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости. Чтобы остановить беглеца, задействовали девять патрульных автомобилей. Догнали его уже на выезде из Киева.

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