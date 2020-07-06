На столичном Подоле двое мужчин устроили стрельбу из-за шумной компании

В Киеве рано утром в понедельник, 6 июля, произошла стрельба в районе улицы Константиновской на Подоле.

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Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", двое мужчин подошли к компании молодых людей и начали делать им замечания по поводу того, они себя очень громко ведут.

"Слово за слово, и мужчины достали пистолеты и начали стрелять. Когда прибыли правоохранители – мужчины пытались задуть копов газом, но не очень получилось", - говорится в сообщении.

Сообщается, что стрелявших задержали.

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Ранее на столичном Виноградаре водитель задел пешехода, переходившего дорогу, и его друзья решили устроить самосуд, избив автомобилиста. Тем временем местная жительница вытащила из машины сумку водителя и его пистолет и выстрелила.

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Также мы писали, что в центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека, еще десять были задержаны. Следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство" с применением оружия, санкция которой предполагает до семи лет лишения свободы.

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