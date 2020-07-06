Українська
$ 27,17
30,51
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

На столичном Подоле двое мужчин устроили стрельбу из-за шумной компании

6 июля, 10:10

Наталья Руда Наталья Руда

Мужчины сделали замечание шумной компании, после чего начали стрелять

В Киеве рано утром в понедельник, 6 июля, произошла стрельба в районе улицы Константиновской на Подоле.

Реклама

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", двое мужчин подошли к компании молодых людей и начали делать им замечания по поводу того, они себя очень громко ведут.

"Слово за слово, и мужчины достали пистолеты и начали стрелять. Когда прибыли правоохранители – мужчины пытались задуть копов газом, но не очень получилось", - говорится в сообщении.

Сообщается, что стрелявших задержали.

В тренде
В центре Киева подрались чиновник КГГА и депутат горсовета

Ранее на столичном Виноградаре водитель задел пешехода, переходившего дорогу, и его друзья решили устроить самосуд, избив автомобилиста. Тем временем местная жительница вытащила из машины сумку водителя и его пистолет и выстрелила.

Реклама

Также мы писали, что в центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека, еще десять были задержаны. Следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство" с применением оружия, санкция которой предполагает до семи лет лишения свободы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев стрельба подол

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Защита на высшем уровне: в киевском метро заметили женщину с
Защита на высшем уровне: в киевском метро заметили женщину с "народной" маской (фото)Происшествия
Взрыв газа в доме на Позняках: в полиции рассказали подробности расследования
Взрыв газа в доме на Позняках: в полиции рассказали подробности расследованияПроисшествия
Горячие Позняки: рядом с домом, где взорвался газ, горела многоэтажка (фото и видео)
Горячие Позняки: рядом с домом, где взорвался газ, горела многоэтажка (фото и видео)Происшествия
В Киеве новый антирекорд по коронавирусу: появились данные за сутки
В Киеве новый антирекорд по коронавирусу: появились данные за суткиПроисшествия
В Киеве мужчина жестоко убил свою мать
В Киеве мужчина жестоко убил свою матьПроисшествия
В Киеве недалеко от аэропорта вспыхнул пожар: движение на Воздухофлотском проспекте перекрыто (видео)
В Киеве недалеко от аэропорта вспыхнул пожар: движение на Воздухофлотском проспекте перекрыто (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять