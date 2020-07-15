На Столичном шоссе, где в ДТП погибла семья, снова произошла жесткая авария: фото, видео

На Столичном шоссе в Киеве, на котором ранее в пьяном ДТП погибла семья, снова произошло жесткое ДТП.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что на трассе столкнулись несколько автомобилей. Пока что известно, что Toyota врезалась в Volkswagen и вылетела в кювет.

Видео: Киев Оперативный

Как сообщают очевидцы, в результате аварии пострадали два человека, однако в столичных пабликах сообщается о двух погибших.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota совершил ДТП и пытался скрыться. В этот момент ему на пути "попалcя" автомобиль Volkswagen, который стоял на светофоре. Toyota врезалась в заднюю часть "немца" и вылетела в кювет. В результате аварии от полученных травм погиб водитель Toyota и пассажир Volkswagen", – говорится в сообщении Telegram-канала "Артиль-паблик".

На месте работают патрульные.

Напомним, 12 июля на Столичном шоссе Антон Желепа за рулем Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. В итоге погибла почти целая семья Цуркановых, находившаяся в "корейце", – отец, мать, их четырехлетняя дочь и 10-летний сын. Еще один ребенок, которому 14 лет, был госпитализирован, он находится в реанимации. Драгер показал у Желепы 1,32 промилле. Его задержали и отправили под арест.

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