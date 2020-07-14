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Смертельная авария на Столичном шоссе в Киеве: Желепу отправили под арест

14 июля, 14:25

Наталья Руда Наталья Руда

Водитель Mercedes отправится под стражу на 60 суток

Подозреваемому в совершении смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве Антону Желепе избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

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Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд 14 июля, полностью удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Напомним, что в районе Конча-Заспы 12 июля Антон Желепа за рулем Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. В итоге погибла почти целая семья, находившаяся в "корейце" – отец, мать, их четырехлетняя дочь и 10-летний сын. Еще один ребенок, которому 14 лет, был госпитализирован, он находится в реанимации. Драгер показал у Желепы 1,32 промилле.

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Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Также смотрите в сюжете подробности аварии:

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