Появилось фото семьи, погибшей в Киеве по вине пьяного водителя

В сети появилось фото семьи, погибшей 12 июля в Киеве из-за пьяного водителя- Антона Желепы, который сегодня в суде признал вину и был арестован на два месяца без права залога.

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Соответствующее фото продемонстрировал директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в сообщении в Facebook.

"Из семьи Цуркановых живым остался один старший сын – парень Святослав Цурканов 2006 года рождения (крайний справа)", – говорится в сообщении.

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Напомним, что подозреваемый в страшной аварии правонарушитель Антон Желепа, отправлен судом на 2 месяца под стражу безальтернативно, кроме нескольких судимостей, семь раз привлекался к административной ответственности за алко- и нарковождение. Потом сел за руль чужой машины вообще без водительского удостоверения, поскольку был лишен его за предыдущую пьянку.

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Добавим, что из 119 тысяч оформленных патрульной полицей Украины только в прошлом 2019 админпротоколов по ст.130 КУоАП – алко и наркоопьянения за рулем:

1457 человек избежали ответственности за нетрезвое вождение через передачи судами дела в трудовые коллективы и общественные организации;

633 дела были закрыты судами в связи с так называемой "малозначительностью";

13662 дела были закрыты судами из-за истечения срока рассмотрения административных правонарушений, потому что сейчас действует срок рассмотрения – 3 месяца.

"Законопроект 2695, который принят ВР в первом чтении по инициативе МВД Украины, в случае сохранения этих норм во время второго чтения, закроет эти три позорные дыры законодательства. А еще за пьяные ДТП с двумя и более погибшими будет устанавливать для виновника наказание не 5 -10, а 7-12 лет лишения свободы", – резюмировал Шевченко.

Напомним, что в районе Кончи-Заспы 12 июля Антон Желепа за рулем Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. В результате аварии погибла почти целая семья – отец, мать, их четырехлетняя дочь и 10-летний сын. Еще один ребенок, которому 14 лет, был госпитализирован, он находится в реанимации. Драгер показал у Желепы 1,32 промилле алкоголя в крови.

Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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