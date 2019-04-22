В центре Киева угнали полицейскую машину, ранен патрульный
Введен оперативный план "Сирена" по розыску авто и лиц, совершивших это преступление
В ночь на понедельник, 22 апреля, в Киеве, где ранее Chevrolet врезался в отбойник и чуть не слетел с моста, на Крещатике, на Майдане Незалежности, неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобиль Toyota Prius.
Об этом сообщает "Информатор".
Полицейскому оказывали первую помощь на месте. В городе был введен оперативный план "Сирена" по розыску авто и лиц, совершивших это преступление.
Между тем, по информации dtp.kiev.ua, пьяный патрульный полицейский сбил свою коллегу и угнал служебное авто.
Позже стало известно, что злоумышленник был задержан на Железнодорожном шоссе. План "Сирена" снят. Детали инцидента устанавливаются.
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