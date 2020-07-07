На столичной Соломенке произошла массовая драка, есть пострадавшие (видео)

На столичной Соломенке в ночь на вторник, 7 июля, произошла массовая драка при участии по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" на Facebook

"Ночью на Волгоградской, 9 (Соломенка) подбуханная (нетрезвая. – Ред.) компашка, которая праздновала Ивана Купалы, устроила масштабную драку – около 15 человек. В результате драки некоторые поехали в больницы, некоторые – в отделение полиции, вместе с ТОРовцами, а другие – сбежали", – говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео с места инцидента.

Напомним, в Киеве рано утром в понедельник, 6 июля, произошла стрельба в районе улицы Константиновской на Подоле. Так, конфликт произошел между компанией отдыхающих и двумя нетрезвыми мужчинами, один из которых сначала устроил драку, а потом достал "Форт 12 РМ" и открыл стрельбу. Стрелка задержали.

Также мы писали, что в центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека, еще десять были задержаны.

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