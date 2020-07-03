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На столичной Троещине мужчина расстрелял прохожего: подробности

3 июля, 14:08

Наталья Руда Наталья Руда

Подозреваемого задержали

На столичной Троещине возле магазина по улице Оноре де Бальзака мужчина восемь раз выстрелил в прохожего, с которым у него возник конфликт. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В столичную полицию от врача скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что с улицы Оноре де Бальзака госпитализировали мужчину с огнестрельными ранениями в различные части тела. На месте происшествия правоохранители провели ряд необходимых первоочередных следственных действий и изъяли видео с камер наблюдения для изучения",говорится в сообщении.

Копы установили, что между стрелком и 33-летним потерпевшим возник конфликт, после которого злоумышленник достал оружие и выстрелил восемь раз в киевлянина.

Подозреваемого задержали по месту проживания, где нашли пистолет с патронами. Нападавшим оказался ранее не судимый киевлянин, 1976 года рождения.

Расследование ведется по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

Также сообщалось о стрельбе на столичной Оболони.

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Киев стрельба Троещина

Источник: Сегодня

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