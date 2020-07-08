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На столичных Позняках произошла стрельба (видео)

8 июля, 14:14

Наталья Руда Наталья Руда

ЧП произошло на улице Крушельницкой

В Киеве в жилом комплексе на улице Саломеи Крушельницкой произошла стрельба в ночь на 8 июля.

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Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Сегодня утром жители в ЖК на Крушельницкой проснулись не от кофе, а вот от того, что кто-то стрелял. По камерам видеонаблюдения видно, что четыре человека бегали за автомобилем Toyota и стреляли. После того, как Toyota поехала, – те четверо сели в Volkswagen и помчались за ней", – говорится в сообщении.

При этом через некоторое время мужчины вернулись, чтобы собрать гильзы.

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Ранее на столичном Виноградаре водитель задел пешехода, переходившего дорогу, и его друзья решили устроить самосуд, избив автомобилиста. Тем временем местная жительница вытащила из машины сумку водителя и его пистолет и выстрелила.

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Также мы писали, что в центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека, еще десять были задержаны. Следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство" с применением оружия, санкция которой предполагает до семи лет лишения свободы.

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Киев стрельба позняки

Источник: Сегодня

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