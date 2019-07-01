В Виннице обстреляли трамвай: пострадал пассажир

Пострадавшего после инцидента отправили в больницу













В Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. Пострадал один из пассажиров, сообщает местное издание "Вежа".

Инцидент произошел 30 июня около 13:00 на улице Янгеля. В общественный транспорт выстрелили металлическим шариком. Как сообщила изданию заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Винницкой области Ирина Добровольская, в результате инцидента травму головы получил 46-летний пассажир трамвая. Мужчину отправили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Сейчас полиция устанавливает личность правонарушителя. Во время осмотра на месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла металлический шарик, а по факту стрельбы проводится проверка.

Напомним, недавно в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов. Нападающего помогли задержать коллеги избитого контролера, находившиеся в салоне.

А в Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке.

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