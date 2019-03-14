На Троещине в сексуальном рабстве держали 15-летнюю девушку
Злоумышленницы нашли жертву в одной из социальных сетей
В Киеве злоумышленниц, которые угрозами и насилием втянули 15-летнюю девушку к занятию проституцией, приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Сообщается, что двое женщин на протяжении четырех дней насильно удерживали несовершеннолетнюю девушку в съемной квартире и принуждали ее к занятию проституцией.
Установлено, что 15-летняя девушка из Житомирской области познакомилась со злоумышленница в одной из социальных сетей. Узнав, что девушка из многодетной семьи, женщины пообещали ей высокооплачиваемую работу няней в Киеве и бесплатное жилье.
Не подозревая об истинных намерениях преступниц, девушка приехала в столицу. Однако вместо обещанной работы обвиняемые закрыли девушку в квартире на Троещине, отобрали деньги и документы. В дальнейшем, систематически применяя к ней физическое насилие, заставляли оказывать интимные услуги клиентам, которых сами подыскивали.
По результатам судебного рассмотрения вину обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.303 и ч.2 ст.146 УК Украины, прокурором доказано полностью.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Запорожья сотрудники Службы безопасности Украины задержали торговку людьми, которая пыталась переправить двух девушек в одну из стран Ближнего Востока.
Также напомним, что в Харьковской области пограничники и полицейские перекрыли нелегальный канал переправки в Россию украинских девушек, которых собирались использовать для интимных "услуг".
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