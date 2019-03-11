Харьковские пограничники перекрыли канал "поставки" украинок в сексуальное рабство в Россию
Организатора незаконной схемы задержали, а с девушками провели профилактическую беседу
В Харьковской области пограничники и полицейские перекрыли нелегальный канал переправки в Россию украинских девушек, которых собирались использовать для интимных "услуг". Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Как стало известно, в пункт пропуска "Гоптовка" прибыли три женщины. При этом одна из них проживая в России на протяжении последних пяти лет, пыталась переправить в РФ двух украинок, которых "работодатели" собирались использовать для предоставления услуг интимного характера.
Организатора незаконной схемы задержали. В свою очередь, две соискательницы российских "вакансий" после профилактической беседы от поездки в РФ отказались.
Напомним, недавно в аэропорту Запорожья сотрудники СБУ задержали торговку людьми, которая пыталась переправить двух девушек в одну из стран Ближнего Востока. Как выяснилось, жительница Мариуполя занималась переправкой молодых украинок за границу, обещая им работу в заведениях общепита, а также значительные заработки. На самом же деле девушек заставляли отрабатывать деньги, оказывая интимные услуги. За каждую переправленную девушку злоумышленница получала 300 долларов.
Ранее мы сообщали о том, что от торговли людьми уже пострадало более 230 тысяч украинцев. Также мы писали о мнении экспертов по поводу того, кто больше других рискует попасть в рабство.
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