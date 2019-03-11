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Харьковские пограничники перекрыли канал "поставки" украинок в сексуальное рабство в Россию

Сегодня, 12:42

Организатора незаконной схемы задержали, а с девушками провели профилактическую беседу

Харьковские пограничники перекрыли канал нелегальной "поставки" украинок в Россию
Харьковские пограничники перекрыли канал нелегальной "поставки" украинок в Россию. Фото: ГПСУ
Харьковские пограничники перекрыли канал "поставки" украинок в сексуальное рабство в Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/637/c5f/5c8637c5f05ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/637/c5f/5c8637c5f05ec.jpg Харьков Организатора незаконной схемы задержали, а с девушками провели профилактическую беседу

В Харьковской области пограничники и полицейские перекрыли нелегальный канал переправки в Россию украинских девушек, которых собирались использовать для интимных "услуг". Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Как стало известно, в пункт пропуска "Гоптовка" прибыли три женщины. При этом одна из них проживая в России на протяжении последних пяти лет, пыталась переправить в РФ двух украинок, которых "работодатели" собирались использовать для предоставления услуг интимного характера.

Организатора незаконной схемы задержали. В свою очередь, две соискательницы российских "вакансий" после профилактической беседы от поездки в РФ отказались.

Напомним, недавно в аэропорту Запорожья сотрудники СБУ задержали торговку людьми, которая пыталась переправить двух девушек в одну из стран Ближнего Востока. Как выяснилось, жительница Мариуполя занималась переправкой молодых украинок за границу, обещая им работу в заведениях общепита, а также значительные заработки. На самом же деле девушек заставляли отрабатывать деньги, оказывая интимные услуги. За каждую переправленную девушку злоумышленница получала 300 долларов.

Ранее мы сообщали о том, что от торговли людьми уже пострадало более 230 тысяч украинцев. Также мы писали о мнении экспертов по поводу того, кто больше других рискует попасть в рабство.

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Тег Россия, пограничники, харьковская область, сексуальное рабство

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