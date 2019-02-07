На Троещине завалившая мусором квартиру женщина терроризирует соседей

Жительница улицы Лисковской живет в антисанитарии и регулярно устраивает в своем жилище пожары

Фото: Информатор

На Троещине завалившая мусором квартиру женщина терроризирует соседей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c0b/978/5c5c0b9780b80.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c0b/978/5c5c0b9780b80.jpg 2019-02-07T13:47:00+02:00 Происшествия Жительница улицы Лисковской живет в антисанитарии и регулярно устраивает в своем жилище пожары

Очередной пожар произошел в одной из квартир на улице Лисковской, 9/22 на столичной Троещине. Как пишет "Информатор", возгорание произошло вечером, 6 января, в жилище ведущей бродячий образ жизни женщины.

По данным журналистов, 60-летняя хозяйка квартиры хотела заварить чай, однако отвлеклась, в результате чего загорелся расположенный у газовой плиты хлам. Пожарным удалось быстро ликвидировать пожар, перекрыв газ.

















Как рассказали соседи женщины, она собирает в своей квартире ненужные вещи и регулярно устраивает в помещении пожары – только за последнее время их было уже три. Жители дома сетуют на антисанитарию, полчища тараканов, вонь. Они опасаются, что в результате нового пожара, который вспыхнет в квартире горе-соседки, сгорит весь дом.

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Примечательно, что, по словам соседей, у женщины за долги отключены свет и газ. Как ей удалось включить газовую плиту, в которой не должно было быть газа, остается неизвестным.

Напомним, ранее мы писали о масштабном пожаре в складах на улице Красноткацкой, 69 неподалеку от станции метро "Лесная". Огонь распространялся с огромной силой и напугал жителей Лесного массива.К вечеру пламя охватило территорию более чем 10 тысяч квадратных метров (это сравнимо по площади с футбольным полем). Спасателям удалось вынести из огня до десятка газовых баллонов и отнести на безопасное расстояние, чтобы не взорвались.

В КГГА сообщили, что возгорание произошло вследствие халатности и безответственности владельца и балансодержателя помещения.

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