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На Троещине женщину изнасиловал знакомый из соцсети

18 февраля, 18:44

52-летнего жителя Ирпеня задержали и взяли под стражу

/ Фото: Pixabay

В Киеве полицейские задержали мужчину по подозрению в изнасиловании женщины, сообщает ГУ НП столицы.

К правоохранителям обратилась 44-летняя женщина. Она рассказал о том, что по месту жительства на проспекте Маяковского ее изнасиловали. На место происшествия срочно выехали работники полиции, которым потерпевшая подробно описала обидчика.

Как оказалось, женщина через социальную сеть познакомилась с мужчиной и пригласили его к себе в гости, но при общении знакомый применил силу и изнасиловал ее.

"Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он – 52-летний житель города Ирпень, ранее не судим", – сообщил начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовные производства по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю объявлено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу.

В связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

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Киев изнасиловал происшествия полицейские изнасиловали

Источник: Сегодня

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