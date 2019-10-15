В Харьковской области мужчина отрезал насильнику своей жены часть "достоинства"

Насильник набросился на женщину возле ее дома и жестоко поплатился за свои действия

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В Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человека, который изнасиловал супругу, он жестоко избил и нанес ему несколько ударов ножом в область паха.

"27-летний житель поселка Шевченково Купянского района застал насильника во время совершения преступления", – сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Как стало известно, 13 октября в дежурную часть полиции обратилась местная жительница с заявлением об изнасиловании. Копы выяснили, что потерпевшая находилась в кафе, расположенном неподалеку от ее дома: заявительница вместе с мужем отдыхали в компании друзей, а около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила.

"У дома ее догнал неизвестный, с применением физического насилия вступил с ней в половую связь. Муж пострадавшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха. Увидев приближение полицейского автомобиля, муж потерпевшей с места преступления скрылся", – говорится в сообщении.

25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу, а врачи при осмотре обнаружили у него резаную рану лба, кровотечение, а также отсутствие части мошонки и полового члена.

Полицейскими было открыто два уголовных производства – по статье "изнасилование", которая предусматривает до пяти лет тюрьмы, а также по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение", которая грозит заключением на срок до восьми лет.

Напомним, ранее в Ровно злоумышленник напал на 24-летнюю местную жительницу, душил и пытался изнасиловать ее.

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Напомним, недавно по дороге из Одессы в Черкассы женщина, которая стала пассажиркой благодаря сервису BlaBlaCar, была изнасилована водителем.

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