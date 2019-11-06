Как защититься от насильника на улице: видео

Инструкторы советуют не разговаривать по телефону на улице и держать ключи в руке

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Они нападают преимущественно ночью. Их логова – темные переулки, а жертвы – беззащитные женщины. Мериться силой с маньяками и извращенцами не стоит, но как защититься от нападающего, когда оказались с ним лицом к лицу, выяснили новости "Сегодня".

Наталья на маньяков встречала уже дважды. Первый раз женщина возвращалась домой поздно вечером в наушниках, когда почувствовала болезненный удар. Напуганная женщина тогда отделалась несколькими швами. Но через несколько лет едва не попала впросак во второй раз. Впрочем, этот раз Наталья уже не растерялась.

"Останавливаюсь на эмоция. Слышу, он тоже останавливается резко, буквально в двух шагах от меня. И я резко поворачиваюсь и делаю такую вещь "хро хро хро", – рассказывает киевлянка Наталья Грабовская.

Ошарашенный мужчина остановился и оставил жертву. Поэтому она сбежала и сейчас одна вечером не ходит. Но такой метод самозащиты эффективен не для всех, говорят психологи.

"Ну можно ему конечно сделать "угугугугу", он немножко войдет в транс. Если вы этого человека не знаете, не надо с ним продолжать диалог, уходите. Если он бежит за вами, беги от него и громко кричите", – объясняет Алексей Шевцов, психолог.

Если поздно возвращаться домой приходится чуть ли не ежедневно – следует придерживаться нескольких правил. Полицейские советуют: избегайте неизвестных безлюдных переулков, не разговаривайте по телефону по дороге домой и лучше держите ключи от квартиры в руке. А если на вас напали – будьте готовы дать отпор.

Самые распространенные средства для самозащиты – электрошокер и газовый баллончик. Копы рекомендуют последний, потому что он прост в использовании и стоит меньше ста гривен.

"Соплом, данным спецсредством, направляем в область лица. Аэрозольный тип поражает слизистые оболочки глаз или полость рта. Применяют его с расстояния полтора-два метра", – говорит Сергей Лукьянов, старший преподаватель цикла тактической и физической подготовки Академии патрульной полиции.

Держать такой советуют не в сумочке, а в кармане. А вот шокеры покупать не советуют. В Украине они полулегальны и убить таким вполне можно. Однако для спасения жизни – пригодится все, что есть под рукой. Ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли, как вести себя, если вам угрожают пистолетом. Ведь стрельба на улицах Украины случается чуть ли не каждый день. часто она начинается прямо в оживленных общественных местах.

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