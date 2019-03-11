На Верховную Раду рухнуло огромное дерево

Обрушившееся дерево перегородило дорогу между стоянкой и выездом

Фото: Marko Marselskii / Flickr.com.

На Верховную Раду рухнуло огромное дерево //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7e3/260/5c77e3260c915.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7e3/260/5c77e3260c915.jpg 2019-03-11T16:46:00+02:00 Происшествия Обрушившееся дерево перегородило дорогу между стоянкой и выездом

Огромное хвойное дерево рухнуло у здания Верховной Рады в результате шквала, который накрыл Киев в понедельник, 11 марта.

Как сообщают пользователи социальных сетей, многометровое дерево обрушилось у первого подъезда парламента, заблокировав дорогу между стоянкой для авто спикера и выездом.











Также отмечается, что дерево, падая, задело окна на первом этаже, повредив их.

Напомним, в Киеве с самого утра понедельника бушует непогода: ураганный ветер вырывает с корнями деревья, срывает крыши и рушит бетонные заборы.

В результате непогоды на данный момент в столице пострадали два человека.

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