На Верховную Раду рухнуло огромное дерево
Обрушившееся дерево перегородило дорогу между стоянкой и выездом
Огромное хвойное дерево рухнуло у здания Верховной Рады в результате шквала, который накрыл Киев в понедельник, 11 марта.
Как сообщают пользователи социальных сетей, многометровое дерево обрушилось у первого подъезда парламента, заблокировав дорогу между стоянкой для авто спикера и выездом.
Также отмечается, что дерево, падая, задело окна на первом этаже, повредив их.
Напомним, в Киеве с самого утра понедельника бушует непогода: ураганный ветер вырывает с корнями деревья, срывает крыши и рушит бетонные заборы.
В результате непогоды на данный момент в столице пострадали два человека.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Верховную Раду рухнуло огромное дерево". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Николаеве на маршрутку с пассажирами рухнуло дерево: пострадали дети
Во время происшествия в транспортном средстве находилось около 15 человек
Ураган в Одессе: рухнувшее дерево придавило мужчину
У пострадавшего медики диагностировали два перелома, его госпитализировали