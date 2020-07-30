На Житомирской трассе под Киевом поймали смертельно пьяного иностранца за рулем грузовика

Под Киевом на 51-м километре Житомирской трассы правоохранители поймали смертельно пьяного иностранца за рулем грузовика.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

По данным копов, накануне вечером около 21:00 к патрульным села Чайки обратился мужчина и сообщил, что с парковки пытается выехать водитель грузовика Volvo на иностранной регистрации, который, вероятно, пьян.

"Экипаж патрульных уже через несколько минут на 51 км автодороги Киев – Чоп заметил транспортное средство, на которое указал гражданин. Водителем грузовика оказался 37-летний гражданин соседнего государства. После остановки мужчина почти не разговаривал и имел явные признаки алкогольного опьянения. Патрульные помогли ему выйти из авто. В присутствии двух свидетелей последний прошел осмотр с помощью прибора Drager. Результат ошеломил патрульных – более 5,0 промилле алкоголя в крови. Это почти смертельная доза", - говорится в сообщении.

В отношении водителя составили админматериалы и отстранили его от управления машиной. Автомобиль передали другому водителю.

Ранее сообщалось, что на Столичном шоссе пьяный водитель на Mercedes-Benz выехал на встречку и въехал в Hyundai, в котором находилась семья из двух взрослых и трех детей. В страшной аварии четверо из них погибли.

Водителя Mercedes Антона Желепу арестовали.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться