Українська
$ 27,69
32,47
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

На Житомирской трассе под Киевом поймали смертельно пьяного иностранца за рулем грузовика

30 июля, 11:58

Наталья Руда Наталья Руда

Drager показал более 5,0 промилле алкоголя в крови водителя

Под Киевом на 51-м километре Житомирской трассы правоохранители поймали смертельно пьяного иностранца за рулем грузовика.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

По данным копов, накануне вечером около 21:00 к патрульным села Чайки обратился мужчина и сообщил, что с парковки пытается выехать водитель грузовика Volvo на иностранной регистрации, который, вероятно, пьян.

"Экипаж патрульных уже через несколько минут на 51 км автодороги Киев – Чоп заметил транспортное средство, на которое указал гражданин. Водителем грузовика оказался 37-летний гражданин соседнего государства. После остановки мужчина почти не разговаривал и имел явные признаки алкогольного опьянения. Патрульные помогли ему выйти из авто. В присутствии двух свидетелей последний прошел осмотр с помощью прибора Drager. Результат ошеломил патрульных – более 5,0 промилле алкоголя в крови. Это почти смертельная доза", - говорится в сообщении.

В отношении водителя составили админматериалы и отстранили его от управления машиной. Автомобиль передали другому водителю.

Ранее сообщалось, что на Столичном шоссе пьяный водитель на Mercedes-Benz выехал на встречку и въехал в Hyundai, в котором находилась семья из двух взрослых и трех детей. В страшной аварии четверо из них погибли.

Водителя Mercedes Антона Желепу арестовали.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
киевская область пьяное вождение Житомирская трасса

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации: подробности
В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации: подробностиПроисшествия
Под Киевом на глазах у семилетнего сына расстреляли бизнесмена
Под Киевом на глазах у семилетнего сына расстреляли бизнесменаПроисшествия
Захват заложника в Полтаве:
Захват заложника в Полтаве: "террорист" едет в сторону КиеваДругие регионы
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организации
По дороге из Киева в Днепр пропал глава общественной организацииПроисшествия
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видео
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видеоПроисшествия
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять