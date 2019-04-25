Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет
Правоохранители задержали начальника отдела Ирпенского управления ГУ ГФС в Киевской области во время получения взятки от предпринимателя, сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, предприниматель подала налоговую декларацию и была обязана уплатить в государственный бюджет 76 тыс. грн. налоговых платежей. Однако, такой суммы не было, поэтому эти средства она не оплатила. После этого ее пригласили в Ирпенское управление ГУ ГФС в Киевской области для дачи объяснений, где начальник отдела требовал от женщины-предпринимателя денежное вознаграждение за неприменение в отношении нее штрафных санкций, но не наложение ареста на ее имущество.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в среду, 24 апреля, должностное лицо задержали после получения 15 тысяч грн взятки.
В настоящее время следователи готовят сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Также следователи готовят ходатайство в суд о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемой должности.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
Напомним, недавно в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках работника таможенного поста "Столичный"Киевской городской таможни ГФС Украины и его посредника.
Кроме этого, в Одессе разоблачили в систематических взятках государственного инспектора одного из таможенных постов Одесской таможни Государственной фискальной службы.
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